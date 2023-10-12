Россиянка Лансере не смогла выйти в четвертьфинал турнира в Гонконге, уступив Мертенс

Российская теннисистка Софья Лансере в матче второго круга турнира WTA в Гонконге проиграла бельгийке Элизе Мертенс и завершила борьбу за трофей.

Встреча продолжалась два часа минут и завершилась со счетом 6:3, 7:6 (7:5) в пользу соперницы 23-летней спортсменки, которая три раза подавала навылет, совершила четыре двойные ошибки и реализовала шесть брейк-пойнтов из восьми.

На счету Софьи ни одного эйса, две двойные ошибки и три реализованных брэйка из семи.

В четвертьфинале Мертенс сыграет с Мартиной Тревизан из Италии.