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Россиянка Лансере не смогла выйти в четвертьфинал турнира в Гонконге, уступив Мертенс

Бельгийка посеяна на турнире под третьим номером.
12 октября 2023 15:13
автор: Александр Поволоцкий

Российская теннисистка Софья Лансере в матче второго круга турнира WTA в Гонконге проиграла бельгийке Элизе Мертенс и завершила борьбу за трофей.

Встреча продолжалась два часа минут и завершилась со счетом 6:3, 7:6 (7:5) в пользу соперницы 23-летней спортсменки, которая три раза подавала навылет, совершила четыре двойные ошибки и реализовала шесть брейк-пойнтов из восьми.

На счету Софьи ни одного эйса, две двойные ошибки и три реализованных брэйка из семи.

В четвертьфинале Мертенс сыграет с Мартиной Тревизан из Италии.

источник: «Советский спорт»
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