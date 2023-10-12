Павлюченкова обыграла Хаддад-Майю и вышла в четвертьфинал турнира в Гонконге

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова одержала победу над Беатрис Хаддад-Майей из Бразилии в матче второго круга турнира категории WTA в Гонконге.

Игра завершилась со счётом 7:5, 1:6, 6:1 в пользу 61-й ракетки мира. Хаддад-Майя занимает 20-е место в рейтинге WTA.

Анастасия в этой встрече пять раз подала навылет, сделала четыре двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из пяти заработанных. На счету Беатрис четыре эйса, две двойные ошибки и три реализованных брейк пойнта из одиннадцати.

В четвертьфинале Павлюченкова сыграет Катержиной Синяковой из Чехии.