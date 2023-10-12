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Дарья Касаткина обыграла китаянку Бай и вышла в четвертьфинал турнира в Чжэнчжоу

Спортсменки провели на корте 1 час и 33 минуты.
Дарья Касаткина обыграла китаянку Бай и вышла в четвертьфинал турнира в Чжэнчжоу
12 октября 2023 16:31
автор: Глеб Шевяков
автор фото: Getty Images

Российская теннисистка Дарья Касаткина стала четвертьфиналисткой турнира категории WTA-500, который проходит в Чжэнчжоу (Китай).

В матче второго круга 26-летняя спортсменка одержала победу на представительницей Китая Чжосюань Бай со счётом 6:2, 6:4.

12-я ракетка мира совершила две двойные ошибки и реализовала шесть брейк-пойнтов из десяти.

На счету китайской соперницы три реализованных брейк-пойнта из десяти.

На стадии 1/4 финала китайского турнира Касаткина сыграет против теннисистки Онс Жабер из Туниса.

источник: «Советский спорт»
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