Дарья Касаткина обыграла китаянку Бай и вышла в четвертьфинал турнира в Чжэнчжоу

Российская теннисистка Дарья Касаткина стала четвертьфиналисткой турнира категории WTA-500, который проходит в Чжэнчжоу (Китай).

В матче второго круга 26-летняя спортсменка одержала победу на представительницей Китая Чжосюань Бай со счётом 6:2, 6:4.

12-я ракетка мира совершила две двойные ошибки и реализовала шесть брейк-пойнтов из десяти.

На счету китайской соперницы три реализованных брейк-пойнта из десяти.

На стадии 1/4 финала китайского турнира Касаткина сыграет против теннисистки Онс Жабер из Туниса.