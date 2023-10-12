16-летняя Алина Корнеева не смогла выйти в 1/4 финала турнира в Гонконге

Российская теннисистка Алина Корнеева не смогла пробиться в четвертьфинал турнира категории WTA-250 в Гонконге (Китай).

В матче второго круга 179-я ракетка мира потерпела поражение от представительницы Чехии Линды Фрухвиртовой со счётом 3:6, 5:7.

Победительница три раза подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из 11.

На счету российской соперницы три эйса, одна двойная ошибка и два реализованных брейк-пойнта из трёх.

В следующем раунде турнира в Китае Фрухвиртова встретится с победительницей матча Лейла Фернандес (Канада) — Мирра Андреева (Россия).