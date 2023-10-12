16-летняя Мирра Андреева проиграла Фернандес в матче 1/8 финала турнира в Гонконге

Российская теннисистка Мирра Андреева потерпела поражение от представительницы Канады Лейлы Фернандес в матче второго круга турнира категории WTA-250 в Гонконге (Китай).

Очная встреча завершилась со счётом 3:6, 6:1, 6:3 в пользу канадки.

16-летняя Мирра четыре раза подала навылет и реализовала четыре брейк-пойнта из восьми.

На счету победительницы четыре эйса, три двойных ошибки и шесть реализованных брейк-пойнтов из 11.

В четвертьфинальном матче китайского турнира Фернандес встретится с чешской теннисисткой Линдой Фрухвиртовой, которая ранее оказалась сильнее россиянки Алины Корнеевой.