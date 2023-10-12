Фернандес прокомментировала свою победу над Миррой Андреевой на турнире в Гонконге

Канадская теннисистка Лейла Фернандес подвела итоги матча второго круга турнира категории WTA-250 в Гонконге, в котором она одержала победу над представительницей России Миррой Андреевой.

Очная встреча завершилась со счётом 3:6, 6:1, 6:3 в пользу канадки.

«Мирра – потрясающий игрок. С ней всегда очень тяжело играть. Я просто удовлетворена тем, как боролась, как искала решения проблем. И я думаю, что поддержка трибун помогла мне пройти дальше», — заявила Фернандес в послематчевом интервью.

В четвертьфинальном матче китайского турнира Фернандес встретится с чешской теннисисткой Линдой Фрухвиртовой, которая ранее оказалась сильнее россиянки Алины Корнеевой.