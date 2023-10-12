ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

Фернандес прокомментировала свою победу над Миррой Андреевой на турнире в Гонконге

Канадская спортсменка одолела россиянку на стадии 1/8 финала.
12 октября 2023 18:59
автор: Глеб Шевяков

Канадская теннисистка Лейла Фернандес подвела итоги матча второго круга турнира категории WTA-250 в Гонконге, в котором она одержала победу над представительницей России Миррой Андреевой.

Очная встреча завершилась со счётом 3:6, 6:1, 6:3 в пользу канадки.

«Мирра – потрясающий игрок. С ней всегда очень тяжело играть. Я просто удовлетворена тем, как боролась, как искала решения проблем. И я думаю, что поддержка трибун помогла мне пройти дальше», — заявила Фернандес в послематчевом интервью.

В четвертьфинальном матче китайского турнира Фернандес встретится с чешской теннисисткой Линдой Фрухвиртовой, которая ранее оказалась сильнее россиянки Алины Корнеевой.

источник: «Советский спорт»
Дарья Касаткина вышла в полуфинал турнира в Чжэнчжоу, Жабер снялась с соревнований из-за травмы
Дарья Касаткина вышла в полуфинал турнира в Чжэнчжоу, Жабер снялась с соревнований из-за травмы
Матч Касаткиной и Жабер должен был пройти 13 октября.
12.10.2023 18:31
Теннис
автор: Александр Кожевников
16-летняя Мирра Андреева проиграла Фернандес в матче 1/8 финала турнира в Гонконге
16-летняя Мирра Андреева проиграла Фернандес в матче 1/8 финала турнира в Гонконге
Спортсменки провели на корте 1 час и 55 минуты.
12.10.2023 17:29
Теннис
автор: Глеб Шевяков
16-летняя Алина Корнеева не смогла выйти в 1/4 финала турнира в Гонконге
Сегодня, 12 октября, россиянка уступила чешской теннисистке Линде Фрухвиртовой.
12.10.2023 17:08
Теннис
автор: Глеб Шевяков
Дарья Касаткина обыграла китаянку Бай и вышла в четвертьфинал турнира в Чжэнчжоу
Дарья Касаткина обыграла китаянку Бай и вышла в четвертьфинал турнира в Чжэнчжоу
Спортсменки провели на корте 1 час и 33 минуты.
12.10.2023 16:31
Теннис
автор: Глеб Шевяков
Павлюченкова обыграла Хаддад-Майю и вышла в четвертьфинал турнира в Гонконге
Павлюченкова обыграла Хаддад-Майю и вышла в четвертьфинал турнира в Гонконге
Встреча длилась 2 часа и 35 минут.
12.10.2023 15:34
Теннис
автор: Александр Поволоцкий
Россиянка Лансере не смогла выйти в четвертьфинал турнира в Гонконге, уступив Мертенс
Бельгийка посеяна на турнире под третьим номером.
12.10.2023 15:13
Теннис
автор: Александр Поволоцкий
Самсонова уступила немке Зигемунд и не смогла выйти в четвертьфинал турнира в Чжэнчжоу
Уроженка Оленегорска занимает 16-е место в рейтинге WTA.
12.10.2023 12:31
Теннис
автор: Александр Поволоцкий
Медведев и Рублёв вошли в новый пул допинг-тестирования ITF
Медведев и Рублёв вошли в новый пул допинг-тестирования ITF
Одна из спортсменок выбыла из списка.
12.10.2023 11:20
Теннис
автор: Александр Поволоцкий
Карлос Алькарас — о неудачах в Китае: на поражениях учишься большему, чем на победах
12.10.2023 10:48
Теннис
автор: Виталий Стопин
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.