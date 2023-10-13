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Блинкова вышла в полуфинал турнира в Гонконге, обыграв Соррибес-Тормо

Соперница россиянки занимает 57-е место в мировом рейтинге.
13 октября 2023 11:02
автор: Александр Поволоцкий

Российская теннисистка Анна Блинкова в четвертьфинале турнира WTA в Гонконге обыграла представительницу Испании Сару Соррибес-Тормо

Встреча продолжалась час и 50 минут и завершилась со счетом 7:6 (7:3), 6:3 в пользу 24-летней спортсменки.

Анна совершила две двойных ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из 13.

На счету Сары три эйса и пять двойных ошибок и три реализованных брейка из четырех.

За выход в финал Блинкова поспорит с победителем встречи Лейла Фернандес (Канада) - Линда Фрухвиртова (Чехия).

источник: «Советский спорт»
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