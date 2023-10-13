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Самсонова и Кудерметова не смогли выйти в финал парного разряда турнира в Чжэнчжоу

Продолжительность встречи составила 1 час и 48 минут.
13 октября 2023 14:29
автор: Александр Поволоцкий

Российские теннисистки Людмила Самсонова и Вероника Кудерметова не смогли выйти в финал парного турнира в Чжэнчжоу.

Они уступили японскому дуэту Шуко Аояма и Ене Шибахара. Встреча завершилась со счётом 6:3, 5:7, 10:8 в пользу азиатских спортсменок.

Шуко и Ене один раз подали навылет, совершили шесть двойных ошибок и реализовали четыре брейк-пойнта из шести заработанных.

У Людмилу и Вероники четыре двойные ошибки и четыре реализованных брейк-пойнта из восьми.

В финале японки сыграют либо с канадкой Габриэлой Дабровски и новозеландкой Эрин Рутлиф, либо с китаянками Ханью Гуо и Синью Цзян.

источник: «Советский спорт»
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