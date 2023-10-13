Стала известна соперница Анны Блинковой по полуфиналу турнира WTA в Гонконге

Канадская теннисистка Лейла Фернандес (60-я ракетка мира) пробилась в полуфинал турнира категории WTA-250 в Гонконге. Во встрече 1/4 финала она обыграла чешку Линду Фрухвиртову (88-й номер мирового рейтинга) в двух сетах со счётом 7:6 (7-2), 6:2.

Теннисистки провели на корте 1 час 42 минуты. На счету Фернандес оказалось пять эйсов, одна ошибка на своей подаче и три брейка из семи семи брейк-поинтов. Фрухвиртова выполнила три подачи навылет, не допустила ни одной двойной ошибки и реализовала один брейк-пойнт из пяти возможных.

В полуфинале Лейла Фернандес сразиться с россиянкой Анной Блинковой. Это будет их второй очный матч. В первой победу одержала российская теннисистка: она оказалась сильнее канадки на травяном турнире в Бад-Хомбурге (Германия) в июне 2023 года.