Андрей Рублёв вышел в полуфинал «Мастерса» в Шанхае

В Шанхае (Китай) завершился матч 1/4 финала турнира категории «Мастерс», в котором встречались россиянин Андрей Рублёв и француз Уго Умбер.
Встреча завершилась победой Рублёва со счётом 6:2, 6:3. Матч продолжался 1 час 30 минут.
Рублёв дважды подал навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал пять брейк-пойнтов из десяти.
Умбер дважды совершил эйс, один раз допустил двойную ошибку и реализовал лишь один брейк-пойнт из четырёх.
В полуфинале турнира Рублёв сыграет с болгарским теннисистом Григором Димитровым.
источник: «Советский спорт»