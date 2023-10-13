Андрей Рублёв вышел в полуфинал «Мастерса» в Шанхае

В Шанхае (Китай) завершился матч 1/4 финала турнира категории «Мастерс», в котором встречались россиянин Андрей Рублёв и француз Уго Умбер.

Встреча завершилась победой Рублёва со счётом 6:2, 6:3. Матч продолжался 1 час 30 минут.

Рублёв дважды подал навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал пять брейк-пойнтов из десяти.

Умбер дважды совершил эйс, один раз допустил двойную ошибку и реализовал лишь один брейк-пойнт из четырёх.

В полуфинале турнира Рублёв сыграет с болгарским теннисистом Григором Димитровым.