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Андрей Рублёв вышел в полуфинал «Мастерса» в Шанхае

В 1/4 финала Андрей обыграл Уго Умбера.
Андрей Рублёв вышел в полуфинал «Мастерса» в Шанхае
13 октября 2023 16:43
автор: Александр Кожевников
автор фото: Getty Images

В Шанхае (Китай) завершился матч 1/4 финала турнира категории «Мастерс», в котором встречались россиянин Андрей Рублёв и француз Уго Умбер.

Встреча завершилась победой Рублёва со счётом 6:2, 6:3. Матч продолжался 1 час 30 минут.

Рублёв дважды подал навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал пять брейк-пойнтов из десяти.

Умбер дважды совершил эйс, один раз допустил двойную ошибку и реализовал лишь один брейк-пойнт из четырёх.

В полуфинале турнира Рублёв сыграет с болгарским теннисистом Григором Димитровым.

источник: «Советский спорт»
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