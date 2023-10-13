Анастасия Павлюченкова уступила в четвертьфинале турнира в Гонконге

В Гонконге завершился матч 1/4 финала турнира категории WTA-250, в котором встречались россиянка Анастасия Павлюченкова и представительница Чехии Катержина Синякова.

Встреча завершилась победой чешской теннисистки со счётом 7:6 (7:1), 6:4 Матч продолжался 1 час 53 минуты.

Синякова дважды подала навылет, допустила три двойных ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из 13.

Павлюченкова выполнила пять эйсов, допустила пять двойных ошибоу и реализовала три брейк-пойнта из четырёх.