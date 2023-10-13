Стала известна соперница Дарьи Касаткиной по полуфиналу турнира в Чжэнчжоу

Чешская теннисистка Барбора Крейчикова стала полуфиналисткой турнира категории WTA-500, который проходит в Чжэнчжоу (Китай).

В четвертьфинальном матче 18-я ракетка мира одержала победу над представительницей Украины Лесей Церунко. Первый сет оказался за чешкой (6:3), а в начале второго (1:0) украинка отказалась продолжать встречу из-за полученного повреждения.

Таким образом, Крейчикова встретится с российской теннисисткой Дарьей Касаткиной в полуфинальном матче китайского турнира. Россиянка прошла в полуфинал благодаря тому, что атлетка из Туниса Онс Жабер отказалась принимать участие в игре в связи с полученной травмой.