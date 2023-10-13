Алексей Селиваненко: Рублёв и Димитров отлично знают друг друга, будет красивая игра

Вице-президент Федерации тенниса России (ФТР) Алексей Селиваненко высказался о предстоящем полуфинальном матче турнира серии «Мастерс» в Шанхае между российским теннисистом Андреем Рублёвым и представителем Болгарии Григором Димитровым.

«Полуфинал турнира такого уровня всегда интересен со всех точек зрения. Григор сейчас на подъёме. По качеству игры это один из его лучших сезонов и точно лучший за последние несколько лет. Должна быть красивая игра. Андрей и Григор отлично знают друг друга. У них отличные человеческие отношения. Думаю, что это тот матч, который стоит всем посмотреть», — приводит слова Селиваненко «Спорт-Экспресс».

Рублёв сыграет против Димитрова в матче 1/2 финала китайского турнира в субботу, 14 октября. Игра начнётся в 15:00 по московскому времени.