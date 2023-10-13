Андрей Рублёв: я провёл отличный матч с Умбером и доволен победой

Российский теннисист Андрей Рублёв прокомментировал победу над французом Уго Умбером в четвертьфинальном матче турнира серии «Мастерс» в Шанхае (Китай).

Встреча завершилась со счётом 6:2, 6:3 в пользу 25-летнего россиянина. Две недели назад Рублёв уступил Умберу во втором круге турнира в Пекине – 7:5, 3:6, 6:7.

«В Пекине мы оба показали отличный теннис. Я пытался проанализировать, что я сделал не так тогда. Сегодня я не допустил ошибки и выступил очень хорошо. Я провёл отличный матч и доволен победой», — цитирует Рублёва пресс-служба АТР.

В полуфинале соревнований в Шанхае Рублёв встретится с представителем Болгарии Григором Димитровым. Матч состоится 14 октября.