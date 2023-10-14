Анна Блинкова уступила Лейле Фернандес и не смогла пробиться в финал турнира в Гонконге

Подошёл к концу полуфинал турнира в Гонконге, в котором российская теннисистка Анна Блинкова сыграла против представительницы Канады Лейлы Фернандес.

Отметим, что матч завершился со счётом 6:2, 7:5 в пользу канадской теннисистки. Спортсменки провели на корте 1 час 19 минут.

В прошедшем матче Блинкова оформила четыре эйса, допустила четыре двойные ошибки и реализовала один брейк-поинт. Её соперница подала навылет восемь раз, допустила одну двойную и реализовала четыре брейк-поинта.

В финале турнира Лейла Фернандес сыграет против победительницы матча Мартина Тревизан (Италия) – Катерина Синякова (Чехия).