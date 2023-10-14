ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

Анна Блинкова уступила Лейле Фернандес и не смогла пробиться в финал турнира в Гонконге

Спортсменки провели на корте 1 час 19 минут.
14 октября 2023 10:42
автор: Виталий Овсянников

Подошёл к концу полуфинал турнира в Гонконге, в котором российская теннисистка Анна Блинкова сыграла против представительницы Канады Лейлы Фернандес.

Отметим, что матч завершился со счётом 6:2, 7:5 в пользу канадской теннисистки. Спортсменки провели на корте 1 час 19 минут.

В прошедшем матче Блинкова оформила четыре эйса, допустила четыре двойные ошибки и реализовала один брейк-поинт. Её соперница подала навылет восемь раз, допустила одну двойную и реализовала четыре брейк-поинта.

В финале турнира Лейла Фернандес сыграет против победительницы матча Мартина Тревизан (Италия) – Катерина Синякова (Чехия).

источник: «Советский спорт»
Карен Хачанов и Аслан Карацев узнали первых соперников на турнире в Токио
Соревнование состоится с 16 по 22 октября.
14.10.2023 10:33
Теннис
автор: Виталий Овсянников
Андрей Рублёв: я провёл отличный матч с Умбером и доволен победой
Россиянин в шаге от финала турнира в Шанхае.
13.10.2023 21:36
Теннис
автор: Денис Владимиров
Алексей Селиваненко: Рублёв и Димитров отлично знают друг друга, будет красивая игра
Спортсмены встретятся в рамках полуфинала турнира в Шанхае.
13.10.2023 17:40
Теннис
автор: Глеб Шевяков
Тарпищев рассказал, когда будет вынесено решение по участию российских теннисистов в Олимпиаде-2024
Также он отметил, что отечественные спортсмены по всем критериям попадают полным составом на Игры.
13.10.2023 17:28
Теннис
автор: Степан Шереметьев
Стала известна соперница Дарьи Касаткиной по полуфиналу турнира в Чжэнчжоу
Ранее россиянка вышла в 1/2 финала соревнований на отказе Онс Жабер из Туниса.
13.10.2023 17:14
Теннис
автор: Глеб Шевяков
Анастасия Павлюченкова уступила в четвертьфинале турнира в Гонконге
Соперницей Анастасии была Катаржина Синякова.
13.10.2023 16:55
Теннис
автор: Александр Кожевников
Андрей Рублёв вышел в полуфинал «Мастерса» в Шанхае
Андрей Рублёв вышел в полуфинал «Мастерса» в Шанхае
В 1/4 финала Андрей обыграл Уго Умбера.
13.10.2023 16:43
Теннис
автор: Александр Кожевников
Полина Кудерметова уступила Викмайер и не смогла пробиться в полуфинал турнира в Сеуле
Встреча продолжалась 1 час 6 минут.
13.10.2023 15:39
Теннис
автор: Степан Шереметьев
Стала известна соперница Анны Блинковой по полуфиналу турнира WTA в Гонконге
Россиянка узнала свою ближайшую соперницу.
13.10.2023 15:20
Теннис
автор: Виталий Стопин
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.