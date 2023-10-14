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Андрей Чесноков: Рублёва для меня фаворит полуфинала «Мастерса» в Шанхае

Россиянину предстоит встреча с Григором Димитровым.
14 октября 2023 11:40
автор: Тимур Пацюк

Финалист Кубка Дэвиса 1995 года Андрей Чесноков прокомментировал игру Андрея Рублёва на «Мастерсе» в Шанхае. Сегодня, 14 октября, российский теннисист встретится в полуфинале турнира с болгарином Григором Димитровым.

«Андрей находится в отличной форме. Он играл против Умбера остро и быстро. Глядя на этот матч, у Рублёва есть шансы против Димитрова. Григор очень здорово сейчас играет, но для меня Рублёв фаворит. Он в каждом матче берёт инициативу в свои руки», — цитирует Чеснокова «Чемпионат».

Полуфинал «Мастерса» в Шанхае начнётся в 15:00 мск. В другой части сетки сойдутся Хуберт Хуркач (Польша) и Себастьян Корда (США).

источник: Чемпионат.com
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