«Если есть хорошие рекомендации по барам, дайте знать». Федерер – о жизни после окончания карьеры

Швейцарский теннисист Роджер Федерер ответил на вопрос о возможном желании вернуться в Тур. Экс-первая ракетка планеты завершила карьеру осенью 2022 года.

«Я очень счастливо живу после окончания карьеры. Для меня пути назад нет. В Туре я отрывался по полной. В итоге ощущал себя как лимон, выжатый до последней капли. Я отдал всё, что у меня было. Хочу наслаждаться ночной жизнью. Но надо быть осторожнее, чтобы не переусердствовать. Если у кого-то есть хорошие рекомендации по ресторанам и барам, дайте знать», - заявил Федерер в интервью в Шанхае, где присутствует в качестве гостя проходящего «Мастерса».

Напомним, в послужном списке 42-летнего теннисиста олимпийское золото, 20 побед на турнирах «Большого шлема». Ещё 6 раз Федерер выигрывал Итоговый турнир АТР в одиночном разряде.