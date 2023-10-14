Катержина Синякова вышла в финал турнира в Гонконге

В Гонконге завершился матч 1/2 финала турнира категории WTA 250, в котором встречались чешская теннисистка Катержина Синякова и итальянка Мартина Тревизан.

Встреча завершилась победой Синяковой со счётом 6:4, 6:2 и продолжалась 1 час 33 минуты.

Синякова четырежды подала навылет, один раз допустила двойную ошибку и реализовала шесть брейк-пойнтов из 18.

На счету Тревизан ни одного эйса, три ошибки на подаче и три реализованных брейк-пойнта из четырёх.

В финале Синякова сыграет с канадкой Лейлой Фернандес.