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Андрей Рублёв победил Григора Димитрова и вышел в финал «Мастерса» в Шанхае

Общая продолжительность встречи составила 1 час и 47 минут.
14 октября 2023 17:00
автор: Глеб Шевяков

Российский теннисист Андрей Рублёв стал финалистом турнира серии «Мастерс», который проходит в Шанхае (Китай).

На стадии 1/2 финала соревнований 7-я ракетка мира одержал победу над представителем Болгарии Григором Димитровым со счётом 7:6 (9:7), 6:3.

Россиянин девять раз подал навылет, совершил одну двойную ошибку и реализовал три брейк-пойнта из четырёх.

На счету болгарского оппонента три двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из шести.

В финальном матче «Мастерса» в Шанхае Рублёв сыграет против польского теннисиста Хуберта Хуркача, который ранее одолел венгра Фабиана Марожана (4:6, 6:1, 6:3).

источник: «Советский спорт»
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