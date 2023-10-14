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Рублёв станет четвёртой ракеткой мира, если победит на «Мастерсе» в Шанхае

Ранее россиянин в полуфинале турнира.обыграл Григора Димитрова.
Рублёв станет четвёртой ракеткой мира, если победит на «Мастерсе» в Шанхае
14 октября 2023 17:54
автор: Степан Шереметьев
автор фото: Getty Images

Российский теннисист Андрей Рублёв стал финалистом турнира серии «Мастерс», который проходит в Шанхае (Китай). На стадии 1/2 финала соревнований 7-я ракетка мира одержала победу над представителем Болгарии Григором Димитровым со счётом 7:6 (9:7), 6:3.

Таким образом, Рублёв поднялся на пятую строчку рейтинга ATP. В случает победы на данном турнире россиянин ворвётся в топ-4, набрав 5200 очков.

В финальном матче «Мастерса» в Шанхае Рублёв сыграет против польского теннисиста Хуберта Хуркача, который ранее одолел венгра Фабиана Марожана (4:6, 6:1, 6:3).

источник: «Советский спорт»
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