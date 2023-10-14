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Эрика Андреева победила Корне и пробилась в финал «Челленджера» в Руане

Спортсменки провели на корте 1 час и 29 минут.
14 октября 2023 18:39
автор: Глеб Шевяков

Российская теннисистка Эрика Андреева стала финалисткой турнира ATP серии «Челленджер», который проходит в Руане (Франция).

На стадии 1/2 финала 166-я ракетка мира победила представительницу Франции Ализе Корне со счётом 6:3, 6:1.

Победительница один раз подала навылет, совершила одну двойную ошибку и реализовала шесть брейк-пойнтов из 14.

На счету француженки один эйс, две двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта.

За победу в турнире во Франции Андреева поборется с победительницей пары Жаклин Кристиан (Румыния) – Виктория Голубич (Швейцария).

источник: «Советский спорт»
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