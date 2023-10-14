Янчук отреагировал на выход Андрея Рублёва в финал «Мастерса» в Шанхае

Заслуженный тренер России Виктор Янчук прокомментировал победу российского теннисиста Андрея Рублёва над представителем Болгарии Григором Димитровым в полуфинальном матче турнира серии «Мастерс» в Шанхае (Китай).

Очная встреча завершилась со счётом 7:6 (9:7), 6:3 в пользу 7-й ракетки мира.

Это классический вариант, когда жизненный опыт встречается с молодостью, потому что Димитрову 32, а Рублёву — 25. Андрей выиграл закономерно. Да, было много ненужных ошибок, но тем не менее он выиграл тай‑брейк. Рублёв стал более внимательным, контролировал мяч — это приносило свои плоды. А резаные — это благодатная почва для атакующих ударов Рублёва, — приводит слова Янчука «Чемпионат».

В финальном матче «Мастерса» в Шанхае Рублёв сыграет против польского теннисиста Хуберта Хуркача, который ранее одолел венгра Фабиана Марожана (4:6, 6:1, 6:3).