ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

Янчук отреагировал на выход Андрея Рублёва в финал «Мастерса» в Шанхае

Сегодня, 14 октября, россиян обыграл болгарского теннисиста Григора Димитрова.
14 октября 2023 20:06
автор: Глеб Шевяков

Заслуженный тренер России Виктор Янчук прокомментировал победу российского теннисиста Андрея Рублёва над представителем Болгарии Григором Димитровым в полуфинальном матче турнира серии «Мастерс» в Шанхае (Китай).

Очная встреча завершилась со счётом 7:6 (9:7), 6:3 в пользу 7-й ракетки мира.

Это классический вариант, когда жизненный опыт встречается с молодостью, потому что Димитрову 32, а Рублёву — 25. Андрей выиграл закономерно. Да, было много ненужных ошибок, но тем не менее он выиграл тай‑брейк. Рублёв стал более внимательным, контролировал мяч — это приносило свои плоды. А резаные — это благодатная почва для атакующих ударов Рублёва, — приводит слова Янчука «Чемпионат».

В финальном матче «Мастерса» в Шанхае Рублёв сыграет против польского теннисиста Хуберта Хуркача, который ранее одолел венгра Фабиана Марожана (4:6, 6:1, 6:3).

источник: Чемпионат.com
Эрика Андреева победила Корне и пробилась в финал челленджера в Руане
Спортсменки провели на корте 1 час и 29 минут.
14.10.2023 18:39
Теннис
автор: Глеб Шевяков
Рублёв станет четвёртой ракеткой мира, если победит на «Мастерсе» в Шанхае
Рублёв станет четвёртой ракеткой мира, если победит на «Мастерсе» в Шанхае
Ранее россиянин в полуфинале турнира.обыграл Григора Димитрова.
14.10.2023 17:54
Теннис
автор: Степан Шереметьев
Андрей Рублёв победил Григора Димитрова и вышел в финал «Мастерса» в Шанхае
Андрей Рублёв победил Григора Димитрова и вышел в финал «Мастерса» в Шанхае
Общая продолжительность встречи составила 1 час и 47 минут.
14.10.2023 17:00
Теннис
автор: Глеб Шевяков
Дарья Касаткина проиграла чешке Крейчиковой в матче 1/2 финала турнира в Чжэнчжоу
Дарья Касаткина проиграла чешке Крейчиковой в матче 1/2 финала турнира в Чжэнчжоу
Россиянка в двух сетах смогла забрать лишь три гейма.
14.10.2023 16:52
Теннис
автор: Глеб Шевяков
Андрей Рублёв выиграл первый сет у болгарина Димитрова в полуфинале «Мастерса» в Шанхае
Андрей Рублёв выиграл первый сет у болгарина Димитрова в полуфинале «Мастерса» в Шанхае
Россиянин одолел соперника на тай-брейке.
14.10.2023 16:36
Теннис
автор: Глеб Шевяков
Катержина Синякова вышла в финал турнира в Гонконге
В полуфинале она одолела Мартину Тревизан из Италии.
14.10.2023 12:52
Теннис
автор: Александр Кожевников
«Если есть хорошие рекомендации по барам, дайте знать». Федерер – о жизни после окончания карьеры
Швейцарец не горит желанием возвращаться в Тур.
14.10.2023 12:27
Теннис
автор: Тимур Пацюк
Радукану не попала в состав сборной Великобритании на матч Кубка Билли Джин Кинг
Для 20-летней спортсменки места не нашлось.
14.10.2023 12:03
Теннис
автор: Тимур Пацюк
Андрей Чесноков: Рублёв для меня фаворит полуфинала «Мастерса» в Шанхае
Россиянину предстоит встреча с Григором Димитровым.
14.10.2023 11:40
Теннис
автор: Тимур Пацюк
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.