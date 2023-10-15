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Шарапова раскритиковала WTA по поводу продвижения Кори Гауфф

Американская теннисистка выиграла последний US Open.
15 октября 2023 10:55
автор: Александр Поволоцкий

Экс-первая ракетка мира россиянка Мария Шарапова выступила с критикой в отношении работы WTA.

Россиянка отрицательно высказалась по части маркетинга на примере американской спортсменки Кори Гауфф.

«У вас есть Коко Гауфф, только что выигравшая своей первый турнир «Большого шлема» на US Open. Фанаты, объединяющая культура, спорт, медиа – всё это в совокупности должно работать… Но три недели спустя… Сколько людей в курсе, что она играла на турнире в Пекине? Она дошла до полуфинала и проиграла, но я уверена, что 99% зрителей US Open понятия не имели, где она будет выступать дальше. Очевидно, это проблема», — цитирует Шарапову The Tennis Letter.

Добавим, что Мария является пятикратной чемпионкой турниров «Большого шлема».

источник: «Советский спорт»
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