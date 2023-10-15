ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

«Он может задавить любого». Рублёв — о предстоящем финале «Мастерса» в Шанхае с Хуркачем

В 2021 году польский спортсмен выигрывал «Мастерс» в Майами.
15 октября 2023 11:11
автор: Александр Поволоцкий

Олимпийский чемпион Андрей Рублёв высказался относительно предстоящего финала «Мастерса» в Шанхае с Хубертом Хуркачем.

Отметим, что польский спортсмен занимает 17-е место в рейтинге ATP. Рублёв располагается на седьмой позиции.

«Очень тяжело играть с Хьюби. Он из тех соперников, с которым не хочется играть. Своей игрой он может задавить любого – за счёт подачи, за счёт мощных ударов. Я должен хорошо восстановиться и сыграть как можно лучше», —цитирует Андрея Tennis Majors.

Россиянин в этом году выиграл «Мастерс» в Монте-Карло.

источник: Tennis Majors
Шарапова раскритиковала WTA по поводу продвижения Кори Гауфф
Американская теннисистка выиграла последний US Open.
15.10.2023 10:55
Теннис
автор: Александр Поволоцкий
Янчук отреагировал на выход Андрея Рублёва в финал «Мастерса» в Шанхае
Сегодня, 14 октября, россиянин обыграл болгарского теннисиста Григора Димитрова.
14.10.2023 20:06
Теннис
автор: Глеб Шевяков
Эрика Андреева победила Корне и пробилась в финал челленджера в Руане
Спортсменки провели на корте 1 час и 29 минут.
14.10.2023 18:39
Теннис
автор: Глеб Шевяков
Рублёв станет четвёртой ракеткой мира, если победит на «Мастерсе» в Шанхае
Рублёв станет четвёртой ракеткой мира, если победит на «Мастерсе» в Шанхае
Ранее россиянин в полуфинале турнира.обыграл Григора Димитрова.
14.10.2023 17:54
Теннис
автор: Степан Шереметьев
Андрей Рублёв победил Григора Димитрова и вышел в финал «Мастерса» в Шанхае
Андрей Рублёв победил Григора Димитрова и вышел в финал «Мастерса» в Шанхае
Общая продолжительность встречи составила 1 час и 47 минут.
14.10.2023 17:00
Теннис
автор: Глеб Шевяков
Дарья Касаткина проиграла чешке Крейчиковой в матче 1/2 финала турнира в Чжэнчжоу
Дарья Касаткина проиграла чешке Крейчиковой в матче 1/2 финала турнира в Чжэнчжоу
Россиянка в двух сетах смогла забрать лишь три гейма.
14.10.2023 16:52
Теннис
автор: Глеб Шевяков
Андрей Рублёв выиграл первый сет у болгарина Димитрова в полуфинале «Мастерса» в Шанхае
Андрей Рублёв выиграл первый сет у болгарина Димитрова в полуфинале «Мастерса» в Шанхае
Россиянин одолел соперника на тай-брейке.
14.10.2023 16:36
Теннис
автор: Глеб Шевяков
Катержина Синякова вышла в финал турнира в Гонконге
В полуфинале она одолела Мартину Тревизан из Италии.
14.10.2023 12:52
Теннис
автор: Александр Кожевников
«Если есть хорошие рекомендации по барам, дайте знать». Федерер – о жизни после окончания карьеры
Швейцарец не горит желанием возвращаться в Тур.
14.10.2023 12:27
Теннис
автор: Тимур Пацюк
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.