«Он может задавить любого». Рублёв — о предстоящем финале «Мастерса» в Шанхае с Хуркачем

Олимпийский чемпион Андрей Рублёв высказался относительно предстоящего финала «Мастерса» в Шанхае с Хубертом Хуркачем.

Отметим, что польский спортсмен занимает 17-е место в рейтинге ATP. Рублёв располагается на седьмой позиции.

«Очень тяжело играть с Хьюби. Он из тех соперников, с которым не хочется играть. Своей игрой он может задавить любого – за счёт подачи, за счёт мощных ударов. Я должен хорошо восстановиться и сыграть как можно лучше», —цитирует Андрея Tennis Majors.

Россиянин в этом году выиграл «Мастерс» в Монте-Карло.