Андрей Рублёв уступил Хуберту Хуркачу в финале «Мастерса» в Шанхае

Российский теннисист Андрей Рублёв проиграл Хуберту Хуркачу в финальном матче турнира серии «Мастерс» в Шанхае.

Матч завершился победой представителя Польши в трёх сетах — 6:3, 3:6, 7:6 (8:6).

Встреча продолжалась два час и шесть минут.

За время встречи Андрей 13 раз подал навылет и реализовал один брейк-пойнт из двух

Хуркач выполнил 21 эйс и реализовал один брейк-пойнт из заработанных четырёх.

Отметим, что Рублёв в текущем сезоне выигрывал турнир серии «Мастерс». Россиянин стал победителем соревнований в Монте-Карло.