Камельзон — о поражении Рублёва в финале «Мастерса»: такие матчи никогда не похожи на другие игры

Заслуженный тренер России Владимир Камельзон прокомментировал досадное поражение Андрея Рублёва в финале «Мастерса» в Шанхае (Китае) польскому теннисисту Хуберту Хуркачу со счётом 3:6, 6:3, 6:7 (8:10).

«К сожалению, российских теннисистов такие поражения систематически посещают. Здорово, что Рублёв уже попал в финал. Но такие матчи никогда не похожи на другие игры.

Нет ничего страшного в том, что Андрей проиграл Хуркачу. Он не потерял всё на свете, в том числе и большие деньги», – сказал Камельзон «Чемпионату».

Встреча продолжалась два часа и шесть минут. За время встречи Андрей 13 раз подал навылет и реализовал один брейк-пойнт из двух. Хуркач выполнил 21 эйс и реализовал один брейк-пойнт из заработанных четырёх.