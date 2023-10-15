Веснина поздравила Рублёва с отличным результатом на «Мастерсе» в Шанхае

Олимпийская чемпионка Рио-2016 российская теннисистка Елена Веснина прокомментировала поражение соотечественника Андрея Рублёва в финале «Мастерса» в Шанхае (Китай). В решающем матче турнира в Поднебесной 25-летний россиянин уступил поляку Хуберту Хуркачу — 3:6, 6:3, 6:7 (8-10).

«Великолепный результат! Андрей пробился в финал крупного турнира. У него в нынешнем сезоне был небольшой спад. Но на протяжении турнира он одержал хорошие победы. Выход в финал точно пойдёт ему в зачёт.

В финале Рублёв проиграл очень сильному сопернику. Хуркач — один из ведущих теннисистов, бывший игрок топ-10 и победитель «Мастерса» в Майами. Всегда обидно остановиться в шаге от победы, но в данном случае для Андрея были важны победы, которые он одержал на протяжении турнира. Именно они дадут ему уверенности для того, чтобы подойти в хорошей форме к Итоговому турниру ATP», — приводит слова Весниной «Спорт-Экспресс».

Стоит отметить, что Андрей Рублёв проиграл 4-й финал в 2023 году. Ранее он уступил в решающем матче на турнирах в Дубай, Баня-Луке и Галле.