Стало известно, сколько призовых получит Рублёв по итогам «Мастерса» в Шанхае

Стало известно, сколько призовых получит российский теннисист Андрей Рублёв по итогам выступления на «Мастерсе» в Шанхае (Китай).

В решающем матче Рублёв уступил представителю Польши Хуберту Хуркачу со счётом 3:6, 6:3, 6:7 (8:10).

За выход в финал турнира Рублёв получит $ 662 360. Также по ходу соревнований россиянин выступал в парном разряде вместе с соотечественником Кареном Хачановым. Спортсмены дошли до 1/8 финала турнира и получили по $ 16 730.

Таким образом, в общей сложности в Шанхае Рублёв заработал почти $ 680 тыс.