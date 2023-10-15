Андрей Рублёв высказался о своём поражении от поляка Хуркача в финале «Мастерса» в Шанхае

Российский теннисист Андрей Рублёв после завершения финального матча турнира серии «Мастерс» в Шанхае обратился к своему сопернику по корту Хуберту Хуркачу.

Встреча завершилась со счётом 6:3, 3:6, 7:6 (10:8) в пользу польского спортсмена.

«Я бы хотел поздравить Хьюби с потрясающим турниром и вторым титулом на турнире серии «Мастерс». Мы были в одной команде на Кубке Лэйвера. Мы вместе играли в парном разряде. Хочу сказать: мне очень понравилось играть с тобой в паре. Надеюсь, ты будешь выступать все лучше и лучше, выигрывать еще больше титулов», — заявил 25-летний атлет в послематчевом интервью на корте.

За свою карьеру Рублёв принял участие в 23-х титульных матчах ATP и одержал в них девять побед. В нынешнем сезоне он стал победителем «Мастерса» в Монако.