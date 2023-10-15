Владимир Камельзон: нет ничего страшного в том, что Рублёв проиграл Хуркачу

Заслуженный тренер России Владимир Камельзон подвёл итоги финального матча «Мастерса» в Шанхае между российским теннисистом Андреем Рублёвым и поляком Хубертом Хуркачем – 3:6, 6:3, 6:7 (8:10).

«К сожалению, российских теннисистов такие поражения систематически посещают. Здорово, что Рублёв уже попал в финал. Но такие матчи никогда не похожи на другие игры.

Нет ничего страшного в том, что Андрей проиграл Хуркачу. Он не потерял всё на свете, в том числе и большие деньги. Рублёв на хорошем ходу — без проблем попадает в восьмёрку», — приводит слова Камельзона «Чемпионат».