Гурьева рассказала, за счёт чего выиграла свой последний турнир «Большого шлема» среди юниоров

Российская теннисистка Анастасия Гурьева поделилась воспоминаниями о своём выступлении на Открытом чемпионате США 2023 года среди юниоров.

«Старалась не думать насчёт того, будет сложно или легко по ходу турнира. Просто хотела показать максимум, так как понимала, что это будет мой последний юниорский «Шлем» в жизни. И, конечно, хотела выиграть большего всего одиночку. Просто боролась за каждое очко, матч. Что-то сложилось, что-то нет. Конечно, когда у тебя есть напарница всё легче воспринимается: мы друг друга поддерживаем, о чём-то разговариваем. Это иногда и помогало – нас отпускало. Всё равно мы вытянули на характере, потому что хотели выиграть. Когда уровень примерно одинаковый у всех, вытягивают за счёт эмоций», – приводит слова 18-летней теннисистки «Чемпионат».

В прошлом месяце Гурьева вместе с румынской теннисисткой Марой Гаэ стали победительницами юниорского турнира «Большого Шлема» в США. Таким образом, российская спортсменка завершила карьеру на юниорском этапе, завоевав первый ТБШ в карьере.