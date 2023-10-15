Андрей Чесноков: финал «Мастерса» в Шанхае был настоящим спектаклем

Экс девятая ракетка мира Андрей Чесноков подвёл итоги финала «Мастерса» в Шанхае с участием Андрея Рублёва и Хуберта Хуркача. Представитель РФ уступил – 3:6, 6:3, 6:7 (8:10).

«Финал был очень хороший. Настоящий спектакль! Рублёв сейчас играет уверенно, активно и быстро. Он ведущий в игре - даёт инициативу.

Концовка матча - это орёл и решка. На тай-брейке выиграл Хуркач. При 5:2 казалось, что вот она - победа. Но интрига была до самого конца. Были качели в обе стороны. Расстраиваться не надо», - цитирует Чеснокова «Чемпионат».