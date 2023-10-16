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Два российских теннисиста оказались в топ-5 рейтинга ATP

Представлены обновленные расклады в одиночном разряде.
Два российских теннисиста оказались в топ-5 рейтинга ATP
16 октября 2023 08:32
автор: Александр Бойченко
автор фото: Getty Images

Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) представила обновленный рейтинг в одиночном разряде.

Лидером рейтинга остался сербский теннисист Новак Джокович. Вторую строчку занимает испанец Карлос Алькарас. На третьем месте расположился россиянин Даниил Медведев. Андрей Рублев переместился с седьмой на пятую позицию.

Рейтинг АТР от 16 октября:

1 (1). Новак Джокович (Сербия) — 11 045 очков

2 (2). Карлос Алькарас (Испания) — 8805;

3 (3). Даниил Медведев (Россия) — 7355;

4 (4). Янник Синнер (Италия) — 5000;

5 (7). Андрей Рублев (Россия) — 4765;

источник: ATP
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