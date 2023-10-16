Два российских теннисиста оказались в топ-5 рейтинга ATP

Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) представила обновленный рейтинг в одиночном разряде.
Лидером рейтинга остался сербский теннисист Новак Джокович. Вторую строчку занимает испанец Карлос Алькарас. На третьем месте расположился россиянин Даниил Медведев. Андрей Рублев переместился с седьмой на пятую позицию.
Рейтинг АТР от 16 октября:
1 (1). Новак Джокович (Сербия) — 11 045 очков
2 (2). Карлос Алькарас (Испания) — 8805;
3 (3). Даниил Медведев (Россия) — 7355;
4 (4). Янник Синнер (Италия) — 5000;
5 (7). Андрей Рублев (Россия) — 4765;
источник: ATP