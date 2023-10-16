Дарья Касаткина приблизилась к топ-10 рейтинга WTA

Женская теннисная ассоциация (WTA) на своем официальном сайте представила обновленный рейтинг в одиночном разряде.
Арина Соболенко продолжила лидировать в списке лучших теннисисток. На втором месте идет Ига Швентек (Польша), тройку замыкает американка Кори Гауфф.
Российская теннисистка Дарья Касаткина поднялась с 12-го на 11-е место.
Рейтинг WTA от 16 октября:
1 (1). Арина Соболенко (Белоруссия) – 9381 очков;
2 (2). Ига Швентек (Польша) – 8545;
3 (3). Кори Гауфф (США) – 6455....
10 (10). Каролин Гарсия (Франция) – 3450;
11 (12). Дарья Касаткина (Россия) – 2915…
17 (16). Людмила Самсонова (Россия) – 2595.
источник: WTA