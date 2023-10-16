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Дарья Касаткина приблизилась к топ-10 рейтинга WTA

Первой ракеткой мира осталась Арина Соболенко из Беларуси.
Дарья Касаткина приблизилась к топ-10 рейтинга WTA
16 октября 2023 09:24
автор: Александр Бойченко
автор фото: Getty Images

Женская теннисная ассоциация (WTA) на своем официальном сайте представила обновленный рейтинг в одиночном разряде.

Арина Соболенко продолжила лидировать в списке лучших теннисисток. На втором месте идет Ига Швентек (Польша), тройку замыкает американка Кори Гауфф.

Российская теннисистка Дарья Касаткина поднялась с 12-го на 11-е место.

Рейтинг WTA от 16 октября:

1 (1). Арина Соболенко (Белоруссия) – 9381 очков;

2 (2). Ига Швентек (Польша) – 8545;

3 (3). Кори Гауфф (США) – 6455....

10 (10). Каролин Гарсия (Франция) – 3450;

11 (12). Дарья Касаткина (Россия) – 2915…

17 (16). Людмила Самсонова (Россия) – 2595.

источник: WTA
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