ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

Александр Зверев потерпел сенсационное поражение в первом круге турнира в Токио

Спортсмены провели на корте 1 час 35 минут.
16 октября 2023 10:48
автор: Виталий Овсянников

Подошёл к концу матч первого круга турнира в Токио, в котором немецкий теннисист Александр Зверев сыграл против представителя Австралии Джордана Томпсона.

Отметим, что встреча завершилась сенсационной победой 60-й ракетки мира со счётом 6:3, 6:4. Спортсмены провели на корте 1 час 35 минут.

В прошедшей игре Томпсон оформил пять эйсов, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал три брейк-поинта из шести. На счету девятой ракетки мира два эйса, три двойных и один брейк-поинт из пяти.

В следующем круге Томпсон по сыграет с победителем матча Бен Шелтон (США) – Таро Дэниэл (Япония).

источник: «Советский спорт»
Дарья Касаткина приблизилась к топ-10 рейтинга WTA
Дарья Касаткина приблизилась к топ-10 рейтинга WTA
Первой ракеткой мира осталась Арина Соболенко из Беларуси.
16.10.2023 09:24
Теннис
автор: Александр Бойченко
Два российских теннисиста оказались в топ-5 рейтинга ATP
Два российских теннисиста оказались в топ-5 рейтинга ATP
Представлены обновленные расклады в одиночном разряде.
16.10.2023 08:32
Теннис
автор: Александр Бойченко
Андрей Чесноков: финал «Мастерса» в Шанхае был настоящим спектаклем
И, к сожалению, драмой для Рублёва.
15.10.2023 22:58
Теннис
автор: Тимур Пацюк
Гурьева рассказала, за счёт чего выиграла свой последний турнир «Большого шлема» среди юниоров
В сентябре россиянка в парном разряде завоевала US Open и завершила юниорскую карьеру.
15.10.2023 22:24
Теннис
автор: Глеб Шевяков
Владимир Камельзон: нет ничего страшного в том, что Рублёв проиграл Хуркачу
Дело было в Шанхае.
15.10.2023 21:45
Теннис
автор: Тимур Пацюк
Янчук считает, что Андрей Рублёв пока не вышел на уровень ведущих теннисистов
В воскресенье, 15 октября, россиян проиграл финал «Мастерса» в Шанхае.
15.10.2023 20:07
Теннис
автор: Глеб Шевяков
Эрика Андреева проиграла Голубич в финале челленджера в Руане
Призовой фонд соревнований составил 115 миллионов долларов.
15.10.2023 17:55
Теннис
автор: Глеб Шевяков
Чжэн Циньвэнь стала победительницей турнира в Чжэнчжоу, обыграв в финале чешку Крейчикову
Ранее проигравшая спортсменка выбила из соревнований россиянку Дарью Касаткину.
15.10.2023 17:23
Теннис
автор: Глеб Шевяков
Андрей Рублёв высказался о своём поражении от поляка Хуркача в финале «Мастерса» в Шанхае
Россиянин поздравил своего оппонента с завоёванным трофеем.
15.10.2023 16:10
Теннис
автор: Глеб Шевяков
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.