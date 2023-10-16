Александр Зверев потерпел сенсационное поражение в первом круге турнира в Токио

Подошёл к концу матч первого круга турнира в Токио, в котором немецкий теннисист Александр Зверев сыграл против представителя Австралии Джордана Томпсона.

Отметим, что встреча завершилась сенсационной победой 60-й ракетки мира со счётом 6:3, 6:4. Спортсмены провели на корте 1 час 35 минут.

В прошедшей игре Томпсон оформил пять эйсов, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал три брейк-поинта из шести. На счету девятой ракетки мира два эйса, три двойных и один брейк-поинт из пяти.

В следующем круге Томпсон по сыграет с победителем матча Бен Шелтон (США) – Таро Дэниэл (Япония).