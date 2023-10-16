Российская теннисистка Аншба неожиданно обыграла Аванесян в первом круге турнира в Наньчане

Российская теннисистка Амина Аншба оказалась сильнее соотечественницы Элины Аванесян в первом круге турнира в Наньчане (Китай). Игра завершилась со счётом 2:6, 7:6 (7:4), 6:4 в пользу 424-й ракетки мира.

Аншба один раз подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала семь брейк-пойнтов из 14. В активе Аванесян — ни одного эйса, три двойные ошибки и восемь реализованных брейк-пойнтов из 10.

За выход в третий круг соревнования Аншба поборется с лучшей из пары Мария Боузкова (Чехия) — Ван Сиюй (Китай).