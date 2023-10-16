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Российская теннисистка Макарова обыграла украинку Байндль в первом круге турнира в Румынии

Встреча продолжалась 2 часа и 20 минут.
16 октября 2023 16:17
автор: Степан Шереметьев

Российская теннисистка Екатерина Макарова оказалась сильнее представительницы Украины Катерины Байндль в первом круге турнира в Клуж-Напоке (Румыния). Игра завершилась со счётом 6:3, 1:6, 6:1 в пользу 213-й ракетки мира.

Макарова ни разу не подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала восемь брейк-пойнтов из 21. В активе Байндль — ни одного эйса, две ошибки на подаче и шесть реализованных брейк-пойнтов из 13.

За выход в третий круг соревнования Макарова поборется с лучшей из пары Патрича Мария Тиг (Румыния) — Марта Матула (Греция).

источник: «Советский спорт»
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