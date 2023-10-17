Хачанов проиграл в двух сетах Попырину и не смог выйти во второй круг турнира в Токио

Российский теннисист Карен Хачанов не смог обыграть представителя Австралии Алексея Попырина в первом круге турнира в Токио.

Встреча в столице Японии завершилась со счётом 6:4, 6:2 в пользу 41-й ракетки мира.

Алексей 11 раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал четыре брейк-пойнта из десяти.

В активе Карена - семь эйсов, три двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из восьми.

За выход в третий круг Попырин поборется с Кристьяном Гарином из Чили.