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Хачанов проиграл в двух сетах Попырину и не смог выйти во второй круг турнира в Токио

Уроженец Москвы был посеян на соревнованиях под 7-м номером.
17 октября 2023 09:18
автор: Александр Поволоцкий

Российский теннисист Карен Хачанов не смог обыграть представителя Австралии Алексея Попырина в первом круге турнира в Токио.

Встреча в столице Японии завершилась со счётом 6:4, 6:2 в пользу 41-й ракетки мира.

Алексей 11 раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал четыре брейк-пойнта из десяти.

В активе Карена - семь эйсов, три двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из восьми.

За выход в третий круг Попырин поборется с Кристьяном Гарином из Чили.

источник: «Советский спорт»
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