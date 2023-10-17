Блинкова меньше чем за час уступила Ю Сяоди в первом круге турнира в Наньчане

Российская теннисистка Анна Блинкова в двух сетах уступила китаянке Ю Сяоди в первом круге турнира в Наньчане (Китай). Игра завершилась со счётом 6:1, 6:1 в пользу 233-й ракетки мира.

Ю Сяоди пять раз подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала семь брейк-пойнтов из восьми. В активе Блинковой - один эйс, четыре двойных ошибки и два реализованных брейк-пойнта из двух.

За выход в третий круг соревнования Ю Сяоди поборется с лучшей из пары Лейла Фернандес (Канада) - Ханьюй Го (Китай).