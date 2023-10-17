Савинных обыграла Линетт на старте турнира в китайском Наньчане

Российская теннисистка Валерия Савиных в первом круге турнира в Наньчане победила Магду Линетт из Польши со счётом 7:5, 3:6, 7:6 (7:3).

Отметим, что встреча длилась три часа и две минуты.

Валерия за матч шесть раз подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала три из 12 брейк-поинтов.

На счету Линетт восемь эйсов, три двойные и аналогичное количество брейков при девяти возможностях выиграть гейм на подаче россиянки.

Следующей соперницей представительницы РФ может стать либо Виктория Грунчакова из Словакии, либо Александра Саснович (Беларусь).