Савинных обыграла Линетт на старте турнира в китайском Наньчане

Российская теннисистка Валерия Савиных в первом круге турнира в Наньчане победила Магду Линетт из Польши со счётом 7:5, 3:6, 7:6 (7:3).
Отметим, что встреча длилась три часа и две минуты.
Валерия за матч шесть раз подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала три из 12 брейк-поинтов.
На счету Линетт восемь эйсов, три двойные и аналогичное количество брейков при девяти возможностях выиграть гейм на подаче россиянки.
Следующей соперницей представительницы РФ может стать либо Виктория Грунчакова из Словакии, либо Александра Саснович (Беларусь).
источник: «Советский спорт»