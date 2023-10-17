Аслан Карацев обыграл американца Тиафо на старте турнира в Токио

Российский теннисист Аслан Карацев одержал победу над представителем США Фрэнсисом Тиафо в матче первого круга хардового турнира категории ATP-500, который проходит в Токио (Япония).

Встреча завершилась со счётом 6:3, 7:6 (7:4) в пользу 30-летнего спортсмена.

Победитель десять раз подал навылет, допустил пять двойных ошибок и реализовал два брейк-пойнта из трёх.

На счету оппонента четыре эйса, четыре двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из шести.

В следующем раунде японского турнира Карацев сыграет против победителя матча Чжан Чжичжэнь (Китай) – Хуберт Хуркач (Польша).