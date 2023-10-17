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Эрика Андреева вышла во второй круг турнира в Монастире, разгромив Семенистую

Во втором сете россиянка не отдала сопернице ни одного гейма.
17 октября 2023 18:04
автор: Глеб Шевяков

Российская теннисистка Эрика Андреева пробилась во второй круг хардового турнира категории WTA-250 в Монастире (Тунис).

На старте соревнований 19-летняя спортсменка одержала разгромную победу над представительницей Латвии Дарьей Семенистой со счётом 6:2, 6:0. Общая продолжительность матча составила 1 час и 18 минут.

Победительница допустила одну двойную ошибку и реализовала пять брейк-пойнтов из девяти.

На счету латвийки две двойные ошибки.

В следующем раунде турнира в Тунисе Эрика Андреева встретится с французской теннисисткой Кларой Бюрель.

источник: «Советский спорт»
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