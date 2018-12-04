Серена и Винус Уильямс сыграют друг против друга на выставочном турнире в Абу-Даби - Советский спорт
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    • Теннис04 декабря 2018 13:51Источник: «Советский спорт»Автор: Сметанникова Дарья

    Серена и Винус Уильямс сыграют друг против друга на выставочном турнире в Абу-Даби

    В Абу-Даби состоится выставочный турнир Mubadala World Tennis Championship.

    Американские теннисистки Серена и Винус Уильямс подтвердили свое участие в турнире в Абу-Даби. Сестры сыграют друг против друга 27 декабря. Об этом сообщила журналистка Рим Абули в своем твиттере.

    В своей карьере сестры Уильямс 30 раз играли друг против друга. Крайний матч между ними состоялся на Открытом чемпионате США, в котором Серена разгромила Уильямс со счетом 6:1, 6:2.

    Напомним, что в выставочном турнире в Абу-Даби примет участие россиянин Карен Хачанов, который проведет стартовый матч против австрийца Доминика Тима.

    #уильямс серена#уильямс винус#wta
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