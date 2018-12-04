Серена и Винус Уильямс сыграют друг против друга на выставочном турнире в Абу-Даби

Теннис 04 декабря 2018 13:51 Источник: «Советский спорт» Автор: Сметанникова Дарья

В Абу-Даби состоится выставочный турнир Mubadala World Tennis Championship.

Американские теннисистки Серена и Винус Уильямс подтвердили свое участие в турнире в Абу-Даби. Сестры сыграют друг против друга 27 декабря. Об этом сообщила журналистка Рим Абули в своем твиттере.

В своей карьере сестры Уильямс 30 раз играли друг против друга. Крайний матч между ними состоялся на Открытом чемпионате США, в котором Серена разгромила Уильямс со счетом 6:1, 6:2.

Напомним, что в выставочном турнире в Абу-Даби примет участие россиянин Карен Хачанов, который проведет стартовый матч против австрийца Доминика Тима.