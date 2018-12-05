Мария Шарапова: Очень часто травмы вмешиваются в планы теннисистов - Советский спорт
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    • Теннис05 декабря 2018 15:33Источник: «Советский спорт»Автор: Сметанникова Дарья

    Мария Шарапова: Очень часто травмы вмешиваются в планы теннисистов

    Российская теннисистка Мария Шарапова рассказала, что травмы являются неотъемлемой частью спорта.

    «Стоит признать — физические проблемы являются неотъемлемой частью спорта. И теннис не стал исключением. Ощущение уверенности и того, что ты сможешь воплотить в жизнь все задуманное, очень помогает. Это отличное чувство, но далеко не всегда ты его испытываешь. К сожалению, очень часто травмы вмешиваются в ваши планы. Каждый спортсмен готов к этому и не боится небольших повреждений. Бывает так, что различные мелочи мешают вам сделать те или иные вещи, но мы никогда не созываем пресс-конференции, чтобы сообщить об этом всем», - цитирует Шарапову Tennis World USA.

    Напомним, 31-летняя теннисистка в сентябре этого года досрочно завершила сезон из-за травмы плеча.

    #шарапова мария#wta
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