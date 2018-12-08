Мария Шарапова: Существует еще много целей, которые я хотела бы достичь - Советский спорт
ФутболХоккейБокc и MMAФигурное катаниеТеннисБиатлонИтоги года 2018

Рубрики

НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дня

Виды спорта

Авто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Матч-центр

  • Россия - Премьер-Лига
    17-й тур
    начало в 12:30
    Крылья Советов
    Ростов
    0
    0
  • Россия - Премьер-Лига
    17-й тур
    начало в 15:00
    ЦСКА
    Енисей
    0
    0
  • Испания - Примера
    15-й тур
    начало в 15:00
    Атлетико М
    Алавес
    0
    0
  • Англия - Премьер-лига
    16-й тур
    начало в 15:30
    Борнмут
    Ливерпуль
    0
    0
  • Италия - Серия А
    15-й тур
    начало в 17:00
    Наполи
    Фрозиноне
    0
    0
  • Германия - Бундеслига
    14-й тур
    начало в 17:30
    Шальке-04
    Боруссия Д
    0
    0
  • Германия - Бундеслига
    14-й тур
    начало в 17:30
    Бавария
    Нюрнберг
    0
    0
  • Германия - Бундеслига
    14-й тур
    начало в 17:30
    Байер
    Аугсбург
    0
    0
  • Германия - Бундеслига
    14-й тур
    начало в 17:30
    Фрайбург
    РБ Лейпциг
    0
    0
  • Германия - Бундеслига
    14-й тур
    начало в 17:30
    Вольфсбург
    Хоффенхайм
    0
    0
  • Россия - Премьер-Лига
    17-й тур
    начало в 17:30
    Локомотив М
    Оренбург
    0
    0
  • Франция - Лига 1
    17-й тур
    начало в 18:00
    ПСЖ
    Монпелье
    0
    0
  • Англия - Премьер-лига
    16-й тур
    начало в 18:00
    Арсенал
    Хаддерсфилд Таун
    0
    0
  • Англия - Премьер-лига
    16-й тур
    начало в 18:00
    Бёрнли
    Брайтон энд Хоув Альбион
    0
    0
  • Англия - Премьер-лига
    16-й тур
    начало в 18:00
    Кардифф Сити
    Саутгемптон
    0
    0
  • Англия - Премьер-лига
    16-й тур
    начало в 18:00
    Манчестер Юнайтед
    Фулхэм
    0
    0
  • Англия - Премьер-лига
    16-й тур
    начало в 18:00
    Вест Хэм Юнайтед
    Кристал Пэлас
    0
    0
    • Теннис08 декабря 2018 11:56Источник: «Советский спорт»Автор: Сметанникова Дарья

    Мария Шарапова: Существует еще много целей, которые я хотела бы достичь

    Российская теннисистка Мария Шарапова рассказала о мотивации продолжать карьеру.

    «Приятно осознавать, что ты действительно хорош в чем-то, это хороший способ повысить самооценку. Я не хороша в других видах спорта и ничего не стою во многих других вещах, но когда выхожу на корт, то понимаю, что я действительно хороша.

    Я уже многого достигла, и почему-бы не продолжить? Существует еще много целей, которые я хотела бы достичь. Мотивация никогда не была проблемой. Я долго испытывала проблемы с плечом, но не с мотивацией. Мне очень нравится делать то, что я делаю», — цитирует Шарапову Tennis World USA

    Напомним, 31-летняя россиянка досрочно завершила сезон в сентябре из-за травмы.

    #шарапова мария#wta
    О редакции
    Политика конфиденциальности
    Реклама на сайте
    Правовая информация
    Вакансии
    © 2018 sovsport.ru яндекс.метрика
    Мобильное приложение

    Новости спорта