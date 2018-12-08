Мария Шарапова: Существует еще много целей, которые я хотела бы достичь

Теннис 08 декабря 2018 11:56 Источник: «Советский спорт» Автор: Сметанникова Дарья

Российская теннисистка Мария Шарапова рассказала о мотивации продолжать карьеру.

«Приятно осознавать, что ты действительно хорош в чем-то, это хороший способ повысить самооценку. Я не хороша в других видах спорта и ничего не стою во многих других вещах, но когда выхожу на корт, то понимаю, что я действительно хороша.

Я уже многого достигла, и почему-бы не продолжить? Существует еще много целей, которые я хотела бы достичь. Мотивация никогда не была проблемой. Я долго испытывала проблемы с плечом, но не с мотивацией. Мне очень нравится делать то, что я делаю», — цитирует Шарапову Tennis World USA

Напомним, 31-летняя россиянка досрочно завершила сезон в сентябре из-за травмы.