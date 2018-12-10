Мария Шарапова: Тяжело проигрывать соперницам, которых раньше уверенно обыгрывала - Советский спорт
ФутболХоккейБокc и MMAФигурное катаниеТеннисБиатлонИтоги года 2018

Рубрики

НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дня

Виды спорта

Авто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Матч-центр

  • Россия - Премьер-Лига
    17-й тур
    окончен
    Зенит
    Рубин
    1
    2
  • НХЛ - регулярный чемпионат
    3-й период
    Эдмонтон Ойлерз
    Калгари Флэймз
    1
    0
  • НХЛ - регулярный чемпионат
    3-й период
    Вегас Голден Найтс
    Даллас Старз
    3
    2
    • Теннис10 декабря 2018 06:44Источник: Tennis WorldАвтор: Спирин Дмитрий

    Мария Шарапова: Тяжело проигрывать соперницам, которых раньше уверенно обыгрывала

    Мария Шарапова призналась, что ей сложно привыкнуть к поражениям от теннисисток, не входящих в мировую элиту.

    «После того как почувствовал вкус победы, привык к тому, что регулярно доходишь до заключительных стадий турниров, проигрывать тяжело психологически. Это профессиональный вызов для спортсмена, сложно опуститься ниже.

    Сложно думать, что все нормально, когда доходишь лишь до третьего-четвертого круга. Когда уже познал вкус победы, тяжело проигрывать соперницам, которых раньше уверенно обыгрывала», — цитирует Шарапову Tennis World USA.

    Напомним, Мария Шарапова вернулась в профессиональный спорт после дисквалификации из-за нарушения антидопинговых правил, пропустив почти полтора года.

    #шарапова мария#wta
    О редакции
    Политика конфиденциальности
    Реклама на сайте
    Правовая информация
    Вакансии
    © 2018 sovsport.ru яндекс.метрика
    Мобильное приложение

    Новости спорта