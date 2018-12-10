Мария Шарапова: Тяжело проигрывать соперницам, которых раньше уверенно обыгрывала

Теннис 10 декабря 2018 06:44 Источник: Tennis World Автор: Спирин Дмитрий

Мария Шарапова призналась, что ей сложно привыкнуть к поражениям от теннисисток, не входящих в мировую элиту.

«После того как почувствовал вкус победы, привык к тому, что регулярно доходишь до заключительных стадий турниров, проигрывать тяжело психологически. Это профессиональный вызов для спортсмена, сложно опуститься ниже.

Сложно думать, что все нормально, когда доходишь лишь до третьего-четвертого круга. Когда уже познал вкус победы, тяжело проигрывать соперницам, которых раньше уверенно обыгрывала», — цитирует Шарапову Tennis World USA.

Напомним, Мария Шарапова вернулась в профессиональный спорт после дисквалификации из-за нарушения антидопинговых правил, пропустив почти полтора года.