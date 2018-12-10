Серена Уильямс: Я предпочитаю держаться за спинами других - Советский спорт
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    • Теннис10 декабря 2018 16:43Автор: Сметанникова Дарья

    Серена Уильямс: Я предпочитаю держаться за спинами других

    Американская теннисистка Серена Уильямс считает себя скромным человеком.

    «Я очень скромная по натуре. Когда я встречаю новых людей, то не знаю, о чем с ними говорить и зачастую просто молчу. Я всегда пытаюсь держаться на заднем плане. Другие люди всегда пытаются выдвинуть меня вперед, но я предпочитаю держаться за спинами других.

    Технологии — это не мое. Я не пытаюсь транслировать всю свою жизнь в соцсетях. Да и дневники я тоже не веду. В 80-х это было популярно, но сейчас я записываю только если со мной происходит нечто особенно странное или что-то, что задевает меня.

    Но в качестве профессионалов мы постоянно говорим о своей жизни на пресс-конференциях или в интервью, так что даже нет смысла записывать все события», - цитирует Уильямс Tennis World USA.

    #уильямс серена#wta
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