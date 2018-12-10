Шарапова – о переезде в США: Теннис просто не был популярен в России - Советский спорт
ФутболХоккейБокc и MMAФигурное катаниеТеннисБиатлонИтоги года 2018

Рубрики

НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дня

Виды спорта

Авто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Матч-центр

  • Россия - Премьер-Лига
    17-й тур
    окончен
    Ахмат
    Арсенал
    2
    0
  • Англия - Премьер-лига
    16-й тур
    начало в 23:00
    Эвертон
    Уотфорд
    0
    0
  • Испания - Примера
    15-й тур
    начало в 23:00
    Атлетик Б
    Жирона
    0
    0
    • Теннис10 декабря 2018 20:26Источник: «Советский спорт»Автор: Сметанникова Дарья

    Шарапова – о переезде в США: Теннис просто не был популярен в России

    Российская теннисистка Мария Шарапова рассказала, почему переехала в США.

    «Теннис просто не был популярен в России, когда я была ребенком. Другие виды спорта были в приоритете.

    Но с тех пор многое изменилось. Появилось много замечательных российских игроков. Думаю, многие молодые девушки и парни захотели начать заниматься теннисом, и здесь у них больше возможностей. Но тогда было другое время. По этой причине нам пришлось переехать.

    Это большая страна, с невероятной культурой. Многие великие спортсмены перебрались сюда, и не только из-за тенниса.

    Нужно сказать спасибо родителям. Они дали мне толчок, вдохновляли меня, жертвовали многим на протяжении моей карьеры, чтобы я достигла того, что имею сегодня. Когда вы маленькие, все в их руках, начиная от поездок на тренировки и заканчивая словами поддержки в тяжелые дни.

    Раньше много внимания уделяли олимпийским видам спорта, хоккею, гимнастике. Сегодня теннис — один из самых популярных видов спорта в стране», - приводит слова Шараповой Tennis World USA.

    #шарапова мария#wta
    О редакции
    Политика конфиденциальности
    Реклама на сайте
    Правовая информация
    Вакансии
    © 2018 sovsport.ru яндекс.метрика
    Мобильное приложение

    Новости спорта