Шарапова – о переезде в США: Теннис просто не был популярен в России

Теннис 10 декабря 2018 20:26 Источник: «Советский спорт» Автор: Сметанникова Дарья

Российская теннисистка Мария Шарапова рассказала, почему переехала в США.

«Теннис просто не был популярен в России, когда я была ребенком. Другие виды спорта были в приоритете.

Но с тех пор многое изменилось. Появилось много замечательных российских игроков. Думаю, многие молодые девушки и парни захотели начать заниматься теннисом, и здесь у них больше возможностей. Но тогда было другое время. По этой причине нам пришлось переехать.

Это большая страна, с невероятной культурой. Многие великие спортсмены перебрались сюда, и не только из-за тенниса.

Нужно сказать спасибо родителям. Они дали мне толчок, вдохновляли меня, жертвовали многим на протяжении моей карьеры, чтобы я достигла того, что имею сегодня. Когда вы маленькие, все в их руках, начиная от поездок на тренировки и заканчивая словами поддержки в тяжелые дни.

Раньше много внимания уделяли олимпийским видам спорта, хоккею, гимнастике. Сегодня теннис — один из самых популярных видов спорта в стране», - приводит слова Шараповой Tennis World USA.