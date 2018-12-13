Джокович и Халеп признаны чемпионами мира ITF по итогам сезона

Теннис 13 декабря 2018 20:44 Источник: ITF Автор: Спирин Дмитрий

Международная федерация тенниса (ITF) присудила ежегодные звания чемпионов мира по итогам сезона-2018.

У мужчин чемпионом мира стал победитель «Уимблдона» и US Open, первая ракетка мира Новак Джокович, у женщин – победительница «Ролан Гаррос» и финалистка Australian Open, первая ракетка мира Симона Халеп.

В мужском парном разряде звание досталось Джеку Соку и Майку Брайану, которые выиграли «Уимблдон», US Open и итоговый турнир ATP. У женщин чемпионками признали Катерину Синякову и Барбору Крейчикову, победивших на «Ролан Гаррос», «Уимблдоне» и в Кубке Федерации в составе сборной Чехии.