WTA ввела правило 25 секунд между розыгрышами на турнирах категории «Премьер» - Советский спорт
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    • Теннис18 декабря 2018 12:16Источник: WTAАвтор: Липкин Антон

    WTA ввела правило 25 секунд между розыгрышами на турнирах категории «Премьер»

    Эксперимент с обратным отсчетом времени на подачу применялся на американских турнирах минувшим летом.

    Женская теннисная ассоциация (WTA) представила изменения в правилах, которые вступят в силу со следующего сезона, сообщает официальный сайт WTA.

    С 2019 года WTA вводит правило 25 секунд между розыгрышами. С этой целью на кортах появятся таймеры с обратным отсчетом времени, которое есть в распоряжении игрока на выполнении подачи.

    В следующем сезоне это правило будет действовать только на турнирах категории «Премьер», а с 2020 года – повсеместно. Отметим, что ранее у игроков было по 20 секунд паузы между розыгрышами.

    Также WTA регламентировала предматчевый тайминг: у игроков есть одна минута, чтобы подойти к сетке для жеребьевки, пять минут для разминки и еще одна минута перед началом игры.

    #wta
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