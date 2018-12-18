WTA ввела правило 25 секунд между розыгрышами на турнирах категории «Премьер»

Теннис 18 декабря 2018 12:16 Источник: WTA Автор: Липкин Антон

Эксперимент с обратным отсчетом времени на подачу применялся на американских турнирах минувшим летом.

Женская теннисная ассоциация (WTA) представила изменения в правилах, которые вступят в силу со следующего сезона, сообщает официальный сайт WTA.

С 2019 года WTA вводит правило 25 секунд между розыгрышами. С этой целью на кортах появятся таймеры с обратным отсчетом времени, которое есть в распоряжении игрока на выполнении подачи.

В следующем сезоне это правило будет действовать только на турнирах категории «Премьер», а с 2020 года – повсеместно. Отметим, что ранее у игроков было по 20 секунд паузы между розыгрышами.

Также WTA регламентировала предматчевый тайминг: у игроков есть одна минута, чтобы подойти к сетке для жеребьевки, пять минут для разминки и еще одна минута перед началом игры.